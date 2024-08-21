鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-21 14:00

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俄羅斯對外情報局表示，美國、英國、波蘭等國的情報單位，參與策劃並籌備了烏克蘭軍隊在庫斯克州的軍事行動。

據《消息報》周二（20 日）報導，俄羅斯對外情報局表示，參與庫斯克州軍事行動的烏克蘭武裝部隊，此前在英國和德國接受過戰鬥訓練，北約（NATO）國家的軍事顧問為烏軍行動提供協調，並為烏軍使用西方武器提供幫助。

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北約國家還向烏克蘭武裝部隊提供了俄軍部署的衛星情報數據。

俄羅斯對外情報局說，烏軍在特別軍事行動區一些戰鬥接觸線地段戰況惡化，西方策劃人最近數月積極推動基輔將戰鬥轉入俄國領土，企圖挑起俄國民眾反政府情緒，動搖俄羅斯國內政局。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫早些時候在俄羅斯 - 1 頻道《莫斯科 · 克里姆林宮 · 普丁》節目中強調，如果烏克蘭沒有美國授意，不會下定決心襲擊庫斯克州。