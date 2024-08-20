我Q2國際收支轉順差 惟國人投資海外逾百億美元仍創新高
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-20 17:59
中央銀行今 (20) 日公布我國第二季國際收支帳統計，經常帳順差 218.2 億美元，金融帳淨資產增加 145.7 億美元，央行準備資產增加 54.6 億美元，翻轉上季的逆差；不過，居民對外直接投資淨增加 107 億美元，仍創下歷史新高。
央行說明，第二季金融帳的直接投資項目中，居民對外直接投資淨增加 107 億美元，創歷史新高，使金融帳淨流出達 145.7 億元，為連 56 季淨流出，續創史上最長，合計金融帳淨流出 8353 億美元。
累計上半年，我國經常帳順差 514.9 億美元，金融帳淨資產增加 435.9 億美元，央行準備資產增加 51.3 億美元。
就第二季來看，央行統計，商品貿易順差 208.2 億美元，年減 12.2 億美元，主要因人工智慧 (AI) 供應鏈分工運作及出口引申需求增加，積體電路及資通產品進口擴增，使進口增額大於出口增額。
而在出國旅遊暢旺的帶動下，服務收支逆差來到 40.6 億美元，年增 17.7 億美元。
金融帳方面，第二季本季直接投資淨資產增加 65.4 億美元，其中，居民對外直接投資淨增加 107 億美元，外資來台直接投資淨增加 41.6 億美元。
而證券投資淨資產增加 130.6 億美元，其中，居民對外證券投資淨增加 160.5 億美元，主要因居民增持國外債券，非居民證券投資淨增加 29.9 億美元，則因外資增持台股。
央行再度強調，對外淨債權的增加，若由民間部門持有，即為金融帳淨資產的增加，若由貨幣當局持有，則準備資產的增加；而經常帳有順差的國家，金融帳淨資產多呈增加，例如日本、新加坡、南韓、德國和台灣。
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