價格飆高打擊購買需求 中國7月黃金進口大減24%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-20 14:10

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隨著黃金價格飆升到紀錄新高，加上經濟持續放緩，中國消費者上個月繼續減少黃金購買量。

海關周二 (20 日) 公布數據顯示，中國 7 月黃金進口量下降 24%，至 44.6 噸，為兩年多來最低。

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中國對黃金的巨大需求在今年 1 月達到頂峰，成為金價上漲至每盎司 2500 美元上方的關鍵支柱。不過，如果經濟持續放緩，將缺少足夠的動力支持金價進一步上揚。

近期金價飆漲的推動因素，包括避險需求、聯準會即將開始降息的樂觀情緒，以及亞洲消費者和包括中國人民銀行在內的全球央行的購買行為。

另一方面，中國進口量的急劇下跌，表明高價格和疲軟經濟的雙重打擊，對中國買家影響的嚴重程度。

由於長期的房地產危機和人民幣疲軟的打擊，購物者現在發現黃金的價格變得更難以負擔。受到最大打擊的是珠寶等可自由支配的物品購買，而金條和金幣等更具投資屬性商品，則繼續吸引在不確定時期尋求價值儲存的投資者。