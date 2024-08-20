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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至116.39元，預估目標價為2734元

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 12:10


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2024年EPS預估：中位數由115.73元上修至116.39元，其中最高估值129.3元，最低估值106.18元，預估目標價為2734元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值129.3(129.3)161.08191.09
最低值106.18(106.18)123.56145.28
平均值117.4(116.75)142.44171.35
中位數116.39(115.73)140.83170.3

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值366,385,000555,593,000683,175,000
最低值302,715,000329,870,000483,898,000
平均值344,220,550466,682,370589,086,970
中位數344,999,000461,150,000581,457,460

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS68.8881.0749.4649.25
營業收入
(單位：新台幣千元)		241,900,989292,876,040192,625,942186,927,647

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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