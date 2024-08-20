鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至116.39元，預估目標價為2734元
鉅亨網新聞中心 2024-08-20 12:10
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2024年EPS預估：中位數由115.73元上修至116.39元，其中最高估值129.3元，最低估值106.18元，預估目標價為2734元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|129.3(129.3)
|161.08
|191.09
|最低值
|106.18(106.18)
|123.56
|145.28
|平均值
|117.4(116.75)
|142.44
|171.35
|中位數
|116.39(115.73)
|140.83
|170.3
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|366,385,000
|555,593,000
|683,175,000
|最低值
|302,715,000
|329,870,000
|483,898,000
|平均值
|344,220,550
|466,682,370
|589,086,970
|中位數
|344,999,000
|461,150,000
|581,457,460
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|68.88
|81.07
|49.46
|49.25
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|241,900,989
|292,876,040
|192,625,942
|186,927,647
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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