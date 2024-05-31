〈正隆股東會〉下半年迎成長 聚焦紙包裝商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-31 15:07

造紙廠正隆 (1904-TW) 今 (31) 日召開股東會，正隆指出，雖然 2023 年受到外部不利因素影響，經濟復甦腳步緩慢，使得紙業仍在去庫存，造成整體需求不振，但今年隨著經濟逐步回溫，正隆看好下半年將迎來成長，並聚焦紙包裝搶攻商機。

正隆提到，去年因為整體經濟環境不佳，影響紙業市場表現，去年全台造紙年產量下滑 3.6%，銷量減少 5%。正隆強調，雖然整體環境不佳，但仍持續推動海外擴產計畫，包括越南平陽紙廠、南越濱吉紙器廠以及北越北江紙器廠，都有望挹注正隆營運。

正隆說明，越南平陽紙廠第二期年產能 40 萬噸工紙機目前已經商轉，第三期工紙產線正在規劃籌建。至於南越濱吉紙器廠以及北越北江紙器廠，兩廠的產能也已投產。

展望今年，正隆表示，隨著景氣回升以及原物料價格波動較溫和，產業可望穩步復甦，帶動紙包裝需求，尤其下半年傳統旺季來臨，預期整體營運將迎來成長。

根據國際瓦楞紙箱包裝協會 (ICCA) 統計，2023 年全球紙箱消費量達 2738.89 億平方公尺，雖僅年增 0.3%，但相較 2000 年時的 1276.57 億平方公尺，平均年成長 3.2%，預期未來全球紙箱包裝需求仍將持續提升。因此正隆掌握全球紙箱包裝需求，搶攻商機。