【總經焦點】以巴衝突、俄烏戰爭、英國暴動最新情況一文掌握

鉅亨研報 2024-08-20 10:21

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一、上周盤勢與本周大事

美國 7 月零售銷售較上季增長 1.0%，遠高於預期的 0.3%，前值也從持平修正為下降 0.2%。核心零售銷售較上月增長 0.4%，預期為 0.1%，前值從增長 0.4% 修正為 0.5%。這些數據顯示美國經濟衰退的風險減弱，加上市場持續押注美國降息，這些因素推動了風險資產，帶動亞洲股市整體上漲。此外，日本第二季 GDP 強於預期，顯示日本經濟在薪資和個人支出改善的情況下正在復甦，投資者信心也更為增強。

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二、全球地緣政治緊張局勢

當前，全球正處於多個地區衝突的困擾之中。從中東的持續動盪到烏俄戰爭，再到英國的內部暴動，地緣政治的不確定性加劇了全球市場的動盪。

三、中東近期衝突再起，加薩停火談判結果不明朗

中東衝突簡單介紹

1. 哈瑪斯（Hamas）：巴勒斯坦的一個伊斯蘭政治和軍事組織，拒絕推進和以色列的和平進程，自 2006 年起控制加薩地區，並與以色列多次爆發衝突，被多個國家列為恐怖組織。

2. 加薩走廊（Gaza Strip）：位於以色列、埃及與地中海之間。居民主要為巴勒斯坦人，以及 1948 年以色列成立後逃至此的難民。自 2007 年以來由哈瑪斯（Hamas）控制，並經常成為巴以衝突的焦點。

3. 加薩封鎖：哈瑪斯上台後，以色列視加薩為「敵對領土」，並且控制陸、海、空通道，旨在限制物資、武器和人員進出加薩地區，封鎖導致該地區的貧困和失業率高企，而此行動獲埃及支持。

近期衝突再起，哈瑪斯領導人遇襲

中東地區一直是全球地緣政治的火藥桶，最近的衝突再度升級。自哈瑪斯（Hamas）去年 10 月攻擊以色列屯墾區後，雙方便在加薩走廊持續交戰。7 月 30 日，黎巴嫩真主黨的最高軍事指揮官蘇克爾（Fuad Shukr）遭以色列攻擊死亡，隔日哈瑪斯的領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）也在伊朗遇襲。伊朗將哈尼亞遇襲之事歸咎於以色列，以色列既未承認，也未否認。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamene）隨即揚言對以色列展開報復……。

四、烏俄戰爭最新情況，烏克蘭對俄國發起進攻

五、英國暴動

六、影響層面

七、分析與週策略