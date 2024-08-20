鈺祥柳營工廠今啟用 全球首座先進製程濾網再生中心月產能9萬片

鉅亨網記者魏志豪 台南 2024-08-20 11:21

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先進製程耗材廠鈺祥今 (20) 日在台南柳營工廠舉行開幕儀式，此次耗資新台幣 13 億元，計畫分兩階段擴充濾網再生，月產能達 9 萬片 ESG 再生濾網產品，配合活性碳再生產線，進一步落實循環經濟。

鈺祥自 1987 年成立以來，深耕微污染氣體過濾防治領域，37 年來已逐步成長為全球領先的半導體產業化學濾網供應商。鈺祥指出，台南柳營工廠將是全球首座先進製程濾網再生中心，啟用柳營工廠不但是公司歷史的重要里程，也是邁向未來目標成為全球最大全方位污染防治企業與落實永續發展的策略實踐。

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鈺祥堅持卓越與創新的核心價值，致力於提供最先進的環境控制解決方案。2000 年正式切入高科技產業市場，專注於化學濾網技術的研發與製造，成為全球 3 奈米以下先進製程環境控制濾網的主要供應商，現階段化學濾網於全球半導體先進製程市佔率超過 80%，是全球晶圓代工、記憶體與整合元件製造商提升製程良率與效率的關鍵夥伴。

鈺祥保持全球領先市佔同時，也高度重視永續發展，首座生產基地為台南善化廠，月產能約 20 萬片，本次舉行啟用儀式的台南柳工廠耗資新台幣 13 億元，計畫分兩階段擴充濾網再生，月產能至 9 萬片 ESG 再生濾網產品，配合活性碳再生產線，進一步落實循環經濟。

鈺祥在 2018 年成為全球首家榮獲 BS 8001:2017 循環經濟認證的製造業者，取得 ISO 14067 產品碳足跡標準認證，持續推動減碳與減廢產品研發。

鈺祥的新一代可再生過濾產品可重複使用至少 10 次，濾筒可回收率達 95%，每次使用可減少 86% 的碳排放，具有模組化和可回收特性的產品，超過 50% 客戶已使用公司可再生過濾產品，減少廢棄物和運營成本，同時提高良率、效率、產量和工作場所安全性，展示公司在循環經濟與永續競爭力上的領先地位，也印證公司對環境保護與協助客戶永續發展的承諾。

鈺祥總部位於台灣新北市中和，在中部和南部科學園區及中國上海設有服務中心，擁有多座具工研院相同規格的濾網性能測試實驗室，研發團隊不斷創新，於臺灣、中國、美國、歐盟及新加坡擁有近百件的專利佈局，持續創造強而有力的成長與競爭力，確保產品的高品質與性能表現。

鈺祥的技術領先不僅滿足客戶半導體先進製程的需求，更使公司成為全方位微污染解決方案的領導品牌，不同於傳統產品銷售模式，持續推行訂閱經濟模式，以客戶為中心提升化學濾網的附加價值，確保營收的長期成長動能。

鈺祥的成功不僅來自於技術領先，更源於公司對市場需求的敏銳洞察與持續創新。鈺祥也與策略投資人中美晶 (5583-TW) 簽訂全球代理合約，計畫透過其全球銷售網路，加速進入國際半導體供應鏈，預計將拓展至歐美市場，將 MIT(台灣製造) 產品和頂級服務推廣至全球客戶，目標使鈺祥成為全球最大的化學濾網供應商。

鈺祥宣示，將致力於 2030 年將碳排放量較 2020 年降低 20%，並於 2050 年達到淨零碳排，未來亦將拓展產品線，擴大布局原物料與水資源等不同領域，打造更多可再利用的循環經濟產品。