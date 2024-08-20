香港為區內成立家族辦公室的首選之地

ACCA（特許公認會計師公會）香港分會會長及德勤會計師事務所（中國）高級顧問 傅振煌博士 2024-08-20 10:00

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香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，據市場研究 * 估計約有 2,700 間單一家族辦公室在港營辦，當中逾半由資產逾 5,000 萬美元的超高資產淨值人士成立，投資推廣署成立的家辦專責團隊截至今年 5 月底共接獲逾 750 家在港成立家辦的查詢，並已協助 89 間家辦在港設立或擴展業務，另有逾 130 間家辦表示正準備或已決定會在港設立或擴展業務，當中應包括一些中國富裕家庭自新加坡轉到香港作為管理財富的替代地點，他們或因新加坡大規模的嚴格反洗錢審查行動而放緩在當地的開業計劃。

據知新加坡金融管理局已拒絕多個中國護照持有者設立家族辦公室的申請，被拒絕的包括房地產和貿易領域的富有人士，他們已經擁有 1,000 萬至 5,000 萬美元的海外資產。一些中國客戶正在考慮將資金存放在香港，作為在新加坡申請失敗時的後備方案。 近年來，香港和新加坡一直在競相吸引富有的中國投資者。雖然有些人因擔心內地當局對香港的控制而前往非中國領土，但最近新加坡在發生一系列洗錢案件後，對中國財富進行更嚴格審查，迫使一些人回到了中國城市，特別是香港，在幾週內便可以設立好一間家族辦公室。

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在新加坡開設家族辦公室可能需要一年以上的時間，批准家族辦公室稅收優惠的新加坡金融管理局 (MAS) 於過去幾年在處理大量申請者的同時，也要對那些尋求稅收減免的人士進行更嚴格的審查，其中包括符合一定條件而取得 100% 稅收扣除的境外慈善捐贈，因在新加坡被拒絕這項稅收優惠申請而轉到香港設立家族辦公室者比比皆是，很多人認為在新加坡營運上變得有點困難。

雖然香港不會詢問申請人是否曾在其他地方被拒絕，但財富管理機構必須遵守反洗錢的盡職調查和記錄保存等要來。此外，香港為富有人士獲得香港居留權提供了一項名為「新資本投資者入境計劃」，香港入境事務處會要求申請人聲明在香港或其他地方沒有刑事定罪記錄。