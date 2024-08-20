加拿大2鐵路公司周四恐出現史無前例罷工行動 經損恐達數十億美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-20 08:59

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加拿大國家鐵路公司 (CN Rail) 上週日 (18 日) 通知加拿大卡車司機工會，將從本週四 (22 日) 開始對工會工人實施停工禁令，加拿大太平洋堪薩斯城鐵路公司 (CPKC) 也通知本週四開始關閉會員通道。若雙方未在最後一刻達成勞動協定，這起史無前例的罷工事件恐讓加國絕大多數鐵路貨運在本週四前陷入停頓。

兩家鐵路公司同時停工，恐造成數十億美元的經濟損失，勞資雙方相互指責對方在談判中不守信用，卡車司機工會稱兩大鐵路公司尋求的讓步，恐危及工人安全，但兩家公司否認這一指控。

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卡車司機工會代表兩家鐵路公司公司的約 1 萬名會員，他們是機車工程師、列車長、火車和車場工人以及鐵路交通管制員。

加國卡車司機工會和鐵路公司之間的合約談判通常隔一年進行，但 2022 年，在加拿大聯邦政府祭出新的疲勞規則後，CN Rail 要求將現有合約延長一年，而非談新合約，這代表兩家公司的勞動協定於 2023 年底到期，此後談判一直在進行中。

談判失敗將導致加拿大絕大多數貨運鐵路系統首次停運。CN Rail 表示，該公司美國鐵路網的列車將正常營運。儘管如此，罷工仍將導致加拿大邊境以南的貨運中斷，鐵路營運商及其部分美國競爭對手已開始拒絕某些依賴該網路的跨境貨物。

去年成立的 CPKC 也說，若跟卡車司機工會談判未獲進展，周二 (20 日) 開始停止從加拿大出發的新鐵路貨物運輸，以及從美國運往加拿大的新貨物運輸。該線路運輸穀物、汽車、煤炭、鉀肥等貨物。

工會方面則說，CPKC 想「廢除集體協定中所有與安全至關重要的疲勞規定」，這意味著機組人員將被迫保持清醒更長時間，從而增加發生事故的風險。該公司則稱其提供的條件維持了所有工作規則的現狀，完全符合新的休息監管要求，並且不會以任何方式危及安全。

工會還表示，CN Rail 希望實施強制遷移條款，該條款要求工人在數月內遷徙到加拿大各地，以填補工作力短缺。 該公司認為，今年已就工資、休息和工作力可用性提出四項提議，並完全遵守政府規定的監督值班和休息時間的規定。

《美聯社》報導指出，上述兩家加拿大鐵路公司在美國有廣泛佈局，CPKC 的鐵路線路還連接墨西哥。這兩家公司每天貨運量多達 4 萬個車皮，貨值達 10 億美元左右。一旦貨運停擺，美加邊境貿易物流將受巨大衝擊，受影響較嚴重的領域包括汽車整車和配件、化學品、農林業產品等。此外，隨著農業豐收季的臨近，美加鐵路貨運中斷對農業帶來的衝擊必將更為嚴重。

至於加拿大政府的態度，根據聯邦勞工法第 107 條，加拿大勞工部擁有廣泛的權力，可命令雙方進行具有約束力的仲裁。該部去年曾結束卑詩省的碼頭工人罷工事件。

加拿大勞工部此前拒絕加拿大國家鐵路公司提出仲裁請求，僅敦促雙方在談判桌上付出更多努力。