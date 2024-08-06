search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ventas公司(VTR-US)EPS預估上修至0.11元，預估目標價為55.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 16:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Ventas公司(VTR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.11元上修至0.11元，其中最高估值0.22元，最低估值-0.11元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.22(0.22)0.390.51
最低值-0.11(-0.11)-0.050.33
平均值0.06(0.09)0.210.42
中位數0.11(0.11)0.270.42

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值48.87億54.12億58.65億59.45億
最低值47.72億49.48億51.42億59.45億
平均值48.33億51.21億54.04億59.45億
中位數48.34億51.22億53.01億59.45億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.171.170.13-0.12-0.10
營業收入38.73億37.95億38.28億41.29億44.98億

詳細資訊請看美股內頁：
Ventas公司(VTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVTR

相關行情

台股首頁我要存股
Ventas公司55.745-1.16%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty