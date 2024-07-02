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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ventas公司(VTR-US)EPS預估上修至0.11元，預估目標價為54.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 16:15

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Ventas公司(VTR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.09元上修至0.11元，其中最高估值0.22元，最低估值0.04元，預估目標價為54.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.22(0.13)0.390.64
最低值0.04(0.04)0.230.51
平均值0.12(0.09)0.330.58
中位數0.11(0.09)0.350.58

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值48.87億54.12億58.65億57.54億
最低值47.72億49.48億51.78億57.54億
平均值48.29億51.11億53.75億57.54億
中位數48.44億50.88億52.95億57.54億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.171.170.13-0.12-0.10
營業收入38.73億37.95億38.28億41.29億44.98億

詳細資訊請看美股內頁：
Ventas公司(VTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVTR

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