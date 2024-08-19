程正樺：GB200延後出貨對台廠反而是利多 半導體展望樂觀

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-19 17:47

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輝達下一代 Blackwell 架構系列 AI 旗艦晶片 GB200 傳出延後出貨，前知名外資半導體分析師、騰旭投資長程正樺表示，沒有太大影響，對於台灣半導體供應鏈短期影響反而是利多，因為要下的額外訂單更多了，將帶動台積電 (2330-TW)(TSM-US) 等公司下半年業績成長，且庫存已經清得差不多了，處於健康水位，就待需求回溫，明年半導體展望亦樂觀看待。

程正樺今天現身寬量國際第二季半導體展望說明會，談及 GB200 延後出貨問題，他指出，Blackwell 原本的訂單並沒有取消，延後出貨主要因為良率不好以及別的問題，還要多加一些東西，所以原本的單繼續做，另一方面，Hopper 還要多加單，所以可以看到台積電和其他公司都接到一堆 H200 相關訂單。

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程正樺直言，短期來看，不管是台積電或其他半導體供應鏈，對於下半年的業績，都比原本預估的更好，這些都是額外多出來的單，原本沒有的東西。

程正樺表示，某些程度來說，下游的 IC 設計公司產品出問題，對於上游來說不見得是壞事，代表他們要多生產，不過，對於更下游 OBM 廠來講，不見得是好事，代表他們拿不到貨、拿不到 GB200，東西就出不了貨，某些下游廠商可能會受害。

觀察整體半導體庫存狀況，程正樺說，PC 的庫存已經很低了，今年也沒有什麼起色，庫存仍在低檔水位，此外，手機庫存清了很久，消費性電子也不高，整個半導體市場從去年以來持續把庫存都清了很多，就連原本庫存較高的網通，同樣清了很多，整體來看，庫存水位是健康的，現在就等需求回來，需求一出現就會有回補的動作，產能利用率也會明顯上來，基本上，對於明年供需展望樂觀看待。

程正樺坦言，今年除了 AI 之外其他都不好，包括 PC、手機等需求都不佳，所以全市場都會幫助 AI，待明年需求回溫後，只要 PC、手機、汽車、網通任何一個產業變好，都會讓半導體市場更加蓬勃。

至於 AI PC 方面，程正樺直言，暫時不用太期待，因為今年 AI PC 只有高通，而 ARM-based 最大的問題就是相容性不好，基本上，企業用的軟體都不能跑，很多遊戲也不支援，今年的 Copilot Plus 也只支援 ARM 的平台，嚴格來說，「AI PC 就是賣得很爛」，所以 Computex 幾乎沒有在討論了。

程正樺指出，今年 9 月與高通的合約結束後，Copilot Plus 才可以放到 X86 平台，目前看起來，已經就緒的平台就是 AMD，也就是說，今年第四季開始才能看到 X86 開始去推 Copilot Plus 的 AI PC，不過也只有到最高階的 Ryzen 9 或是 AI300 系列。

AI PC 短期內還是定位在相對比較中高檔的 PC，要看它何時可以降到中階或低階的 PC 也能使用，滲透率才會提高，因此，大家認為明年 AI PC 成長可能還是在 20%、30% 的水準。