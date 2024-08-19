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鉅亨速報

盤後速報 - 立隆電(2472)次交易(20)日除息2.8元，參考價79.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:06


立隆電(2472-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。

首日參考價為79.5元，相較今日收盤價82.30元，息值合計為2.8元，股息殖利率3.4%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/20 82.30 2.8 3.4% 0.0
2023/08/17 58.3 3.48948 5.99% 0.0
2022/08/02 57.7 3.1979 5.54% 0.0
2021/09/01 70.9 2.9377 4.14% 0.0
2020/08/27 56.4 1.5001 2.66% 0.0

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