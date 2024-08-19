盤後速報 - 立隆電(2472)次交易(20)日除息2.8元，參考價79.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:06
立隆電(2472-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。
首日參考價為79.5元，相較今日收盤價82.30元，息值合計為2.8元，股息殖利率3.4%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/20
|82.30
|2.8
|3.4%
|0.0
|2023/08/17
|58.3
|3.48948
|5.99%
|0.0
|2022/08/02
|57.7
|3.1979
|5.54%
|0.0
|2021/09/01
|70.9
|2.9377
|4.14%
|0.0
|2020/08/27
|56.4
|1.5001
|2.66%
|0.0
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