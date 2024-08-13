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鉅亨速報

盤後速報 - 立隆電(2472)下週(8月20日)除息2.8元，預估參考價80.0元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05


立隆電(2472-TW)下週(8月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。

以今日(8月13日)收盤價82.80元計算，預估參考價為80.0元，息值合計為2.8元，股息殖利率3.38%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

立隆電(2472-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子器材之製造、裝配及買賣業務。各種機械批發及買賣業務。有關前各項進出口業務。近5日股價上漲11.76%，集中市場加權指數上漲9.79%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/20 82.80 2.8 3.38% 0.0
2023/08/17 58.3 3.48948 5.99% 0.0
2022/08/02 57.7 3.1979 5.54% 0.0
2021/09/01 70.9 2.9377 4.14% 0.0
2020/08/27 56.4 1.5001 2.66% 0.0

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集中市場加權指數21796.570.11%
立隆電82.80.12%

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