盤後速報 - 立隆電(2472)下週(8月20日)除息2.8元，預估參考價80.0元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05
立隆電(2472-TW)下週(8月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。
以今日(8月13日)收盤價82.80元計算，預估參考價為80.0元，息值合計為2.8元，股息殖利率3.38%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
立隆電(2472-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子器材之製造、裝配及買賣業務。各種機械批發及買賣業務。有關前各項進出口業務。近5日股價上漲11.76%，集中市場加權指數上漲9.79%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/20
|82.80
|2.8
|3.38%
|0.0
|2023/08/17
|58.3
|3.48948
|5.99%
|0.0
|2022/08/02
|57.7
|3.1979
|5.54%
|0.0
|2021/09/01
|70.9
|2.9377
|4.14%
|0.0
|2020/08/27
|56.4
|1.5001
|2.66%
|0.0
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