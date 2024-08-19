盤後速報 - 臺鹽(1737)次交易(20)日除息1.2元，參考價33.1元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:06
臺鹽(1737-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
首日參考價為33.1元，相較今日收盤價34.30元，息值合計為1.2元，股息殖利率3.5%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/20
|34.30
|1.2
|3.5%
|0.0
|2023/08/23
|34.85
|1.5
|4.3%
|0.0
|2022/08/23
|34.3
|1.5
|4.37%
|0.0
|2021/10/20
|34.3
|1.35
|3.94%
|0.0
|2020/08/25
|32.3
|1.5
|4.64%
|0.0
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