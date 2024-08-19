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鉅亨速報

盤後速報 - 臺鹽(1737)次交易(20)日除息1.2元，參考價33.1元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:06


臺鹽(1737-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

首日參考價為33.1元，相較今日收盤價34.30元，息值合計為1.2元，股息殖利率3.5%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/20 34.30 1.2 3.5% 0.0
2023/08/23 34.85 1.5 4.3% 0.0
2022/08/23 34.3 1.5 4.37% 0.0
2021/10/20 34.3 1.35 3.94% 0.0
2020/08/25 32.3 1.5 4.64% 0.0

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