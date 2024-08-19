盤後速報 - 大綜(3147)次交易(20)日除息5元，參考價132.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:06
大綜(3147-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
首日參考價為132.5元，相較今日收盤價137.50元，息值合計為5.0元，股息殖利率3.64%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/20
|137.50
|5.0
|3.64%
|0.0
|2023/08/24
|74.9
|4.5
|6.01%
|0.0
|2022/07/19
|46.95
|4.0
|8.52%
|0.0
|2021/07/23
|56.1
|2.1
|3.74%
|0.0
|2020/08/28
|34.9
|2.1
|6.02%
|0.0
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