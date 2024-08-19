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鉅亨速報

盤後速報 - 大綜(3147)次交易(20)日除息5元，參考價132.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:06


大綜(3147-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

首日參考價為132.5元，相較今日收盤價137.50元，息值合計為5.0元，股息殖利率3.64%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/20 137.50 5.0 3.64% 0.0
2023/08/24 74.9 4.5 6.01% 0.0
2022/07/19 46.95 4.0 8.52% 0.0
2021/07/23 56.1 2.1 3.74% 0.0
2020/08/28 34.9 2.1 6.02% 0.0

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