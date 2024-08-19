盤後速報 - 太普高(3284)下週(8月26日)除權息0.6元，預估參考價64.9元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05
太普高(3284-TW)下週(8月26日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.2元，股票股利0.4元，合計股利0.6元。
以今日(8月19日)收盤價67.70元計算，預估參考價為64.9元，權息值合計為2.8元，股息殖利率0.3%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
太普高(3284-TW)所屬產業為其他業，主要業務為印刷預塗式平版及鋁版素材。感光呈像用光阻劑,顯影劑。近5日股價上漲35.29%，櫃買市場加權指數上漲5.54%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|67.70
|0.2
|0.3%
|0.4
|2023/08/23
|16.05
|0.1
|0.62%
|0.1
|2019/08/01
|12.9
|0.3
|2.33%
|0.0
|2018/07/27
|16.0
|1.0371
|6.48%
|0.0
|2017/08/23
|19.5
|0.7
|3.59%
|0.0
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