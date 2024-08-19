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鉅亨速報

盤後速報 - 太普高(3284)下週(8月26日)除權息0.6元，預估參考價64.9元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05


太普高(3284-TW)下週(8月26日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.2元，股票股利0.4元，合計股利0.6元。

以今日(8月19日)收盤價67.70元計算，預估參考價為64.9元，權息值合計為2.8元，股息殖利率0.3%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

太普高(3284-TW)所屬產業為其他業，主要業務為印刷預塗式平版及鋁版素材。感光呈像用光阻劑,顯影劑。近5日股價上漲35.29%，櫃買市場加權指數上漲5.54%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 67.70 0.2 0.3% 0.4
2023/08/23 16.05 0.1 0.62% 0.1
2019/08/01 12.9 0.3 2.33% 0.0
2018/07/27 16.0 1.0371 6.48% 0.0
2017/08/23 19.5 0.7 3.59% 0.0

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