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鉅亨速報

盤後速報 - 盛達(3027)下週(8月26日)除息0.37元，預估參考價34.93元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05


盛達(3027-TW)下週(8月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.37元。

以今日(8月19日)收盤價35.30元計算，預估參考價為34.93元，息值合計為0.37元，股息殖利率1.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

盛達(3027-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為通訊產品設計製造及銷售(路由器、車載及工業網通等)。電源暨能源管理設計製造及銷售(客製化電源及儲能代工等)。綠能事業(儲能及太陽能解決方案提供及太陽能電廠與儲能電站投資)。近5日股價上漲0.57%，集中市場加權指數上漲4.1%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 35.30 0.36978 1.05% 0.0
2023/08/21 45.35 0.2582 0.57% 0.0
2017/08/21 11.7 0.01 0.09% 0.15
2016/08/29 13.8 0.15 1.09% 0.0
2015/09/01 10.1 0.3005 2.98% 0.1002

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盛達35.30.00%

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