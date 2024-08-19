盤後速報 - 盛達(3027)下週(8月26日)除息0.37元，預估參考價34.93元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05
盛達(3027-TW)下週(8月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.37元。
以今日(8月19日)收盤價35.30元計算，預估參考價為34.93元，息值合計為0.37元，股息殖利率1.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
盛達(3027-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為通訊產品設計製造及銷售(路由器、車載及工業網通等)。電源暨能源管理設計製造及銷售(客製化電源及儲能代工等)。綠能事業(儲能及太陽能解決方案提供及太陽能電廠與儲能電站投資)。近5日股價上漲0.57%，集中市場加權指數上漲4.1%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|35.30
|0.36978
|1.05%
|0.0
|2023/08/21
|45.35
|0.2582
|0.57%
|0.0
|2017/08/21
|11.7
|0.01
|0.09%
|0.15
|2016/08/29
|13.8
|0.15
|1.09%
|0.0
|2015/09/01
|10.1
|0.3005
|2.98%
|0.1002
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