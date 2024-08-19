盤後速報 - 哲固(3434)下週(8月26日)除權息0.5元，預估參考價28.74元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05
哲固(3434-TW)下週(8月26日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.15元，股票股利0.35元，合計股利0.5元。
以今日(8月19日)收盤價29.90元計算，預估參考價為28.74元，權息值合計為1.16元，股息殖利率0.5%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
哲固(3434-TW)所屬產業為光電業，主要業務為安全監控產品系列，工業電腦產品系列及週邊產品。近5日股價上漲5.86%，櫃買市場加權指數上漲5.54%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|29.90
|0.15
|0.5%
|0.35
|2023/08/24
|30.55
|0.3457
|1.13%
|1.2543
|2022/07/11
|26.45
|0.2
|0.76%
|0.6
|2020/08/20
|12.45
|0.3
|2.41%
|0.0
|2019/08/22
|15.0
|0.3
|2.0%
|0.0
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