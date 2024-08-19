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鉅亨速報

盤後速報 - 哲固(3434)下週(8月26日)除權息0.5元，預估參考價28.74元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05


哲固(3434-TW)下週(8月26日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.15元，股票股利0.35元，合計股利0.5元。

以今日(8月19日)收盤價29.90元計算，預估參考價為28.74元，權息值合計為1.16元，股息殖利率0.5%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

哲固(3434-TW)所屬產業為光電業，主要業務為安全監控產品系列，工業電腦產品系列及週邊產品。近5日股價上漲5.86%，櫃買市場加權指數上漲5.54%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 29.90 0.15 0.5% 0.35
2023/08/24 30.55 0.3457 1.13% 1.2543
2022/07/11 26.45 0.2 0.76% 0.6
2020/08/20 12.45 0.3 2.41% 0.0
2019/08/22 15.0 0.3 2.0% 0.0

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哲固29.90.34%

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