賀錦麗民調勝川普，背後原因是什麼？

鉅亨研報 2024-08-19 15:13

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一、總統民調

根據最新美國總統大選全國民調，賀錦麗支持率進一步上升至 48.1%，高於川普的 46.7%，領先幅度為 1.4 個百分點，有持續擴大趨勢。

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歸納賀錦麗民調上升的 7 個可能原因

1. 民主黨女戰神形象重新浮現：川普目前面臨多起法律訴訟，而賀錦麗自 2010 年當了將近 8 年的舊金山檢察長之後，投身加州檢察總長的選舉，並勝選成為加州歷史上第一位女總檢察長。她擔任加州檢察總長共 8 年，在任內的亮麗成績讓她 2016 年當選加州參議員，賀錦麗以尖銳的問政，對抗川普許多政策，包括移民政策、反對川普最高法院大法官的提名、以及其他眾多司法政策。她也因為這些表現，不但被中立的政治評論 GovTrack 評為「最政治左傾的參議員」，也成為民主黨在參議院中的「女戰神」。

2. 對以哈戰爭立場較中立：賀錦麗在中東議題上並非像拜登一面倒地支持以色列，而是呼籲以色列與哈瑪斯戰爭停火，因此受到進步人士的讚揚。

3. 女性選民的支持：賀錦麗在女性選民中的支持度顯著上升，特別是在川普針對女性和性別問題的言論引發爭議之後。這使得她在女性選民中的吸引力大增，進一步鞏固了她的支持基礎。

4. 全球事件的影響：在國際局勢不穩定的背景下，選民可能更傾向於支持被視為更穩健和有外交經驗的候選人。賀錦麗作為現任副總統，擁有豐富的外交經驗，這在一些選民眼中增強了她處理國際事務的可信度......。

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