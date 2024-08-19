鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估下修至8.17元，預估目標價為142元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 08:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.25元下修至8.17元，其中最高估值10.48元，最低估值7.07元，預估目標價為142元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|10.48(10.48)
|11.67
|11.27
|最低值
|7.07(7.07)
|8.57
|11.27
|平均值
|8.49(8.47)
|9.86
|11.27
|中位數
|8.17(8.25)
|9.37
|11.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|122,129,000
|133,507,000
|135,874,050
|最低值
|110,349,000
|116,376,000
|135,874,050
|平均值
|114,048,000
|124,694,300
|135,874,050
|中位數
|110,970,000
|122,184,000
|135,874,050
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|8.98
|7.93
|3.15
|3.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,787,917
|95,257,451
|67,229,599
|62,648,731
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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