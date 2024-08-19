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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估下修至8.17元，預估目標價為142元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 08:11


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.25元下修至8.17元，其中最高估值10.48元，最低估值7.07元，預估目標價為142元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值10.48(10.48)11.6711.27
最低值7.07(7.07)8.5711.27
平均值8.49(8.47)9.8611.27
中位數8.17(8.25)9.3711.27

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值122,129,000133,507,000135,874,050
最低值110,349,000116,376,000135,874,050
平均值114,048,000124,694,300135,874,050
中位數110,970,000122,184,000135,874,050

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS8.987.933.153.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		110,787,91795,257,45167,229,59962,648,731

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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