鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)目標價調降至169.5元，幅度約6.61%
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對啟碁(6285-TW)提出目標價估值：中位數由181.5元下修至169.5元，調降幅度6.61%。其中最高估值200元，最低估值135元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予啟碁(6285-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立2位、保守悲觀0位。
啟碁(6285-TW)今(9日)收盤價為121.5元。近5日股價下跌8.83%，相關通信網路近5日下跌2.64%，集中市場加權指數下跌7.83%，股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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