鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至9.02元，預估目標價為270元
鉅亨網新聞中心 2024-08-17 08:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對美利達(9914-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.13元下修至9.02元，其中最高估值11.64元，最低估值8.33元，預估目標價為270元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|11.64(11.64)
|12.72
|15.24
|最低值
|8.33(8.33)
|10.5
|12.74
|平均值
|9.14(9.2)
|12.02
|13.94
|中位數
|9.02(9.13)
|12.36
|13.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|34,677,000
|38,976,000
|40,897,000
|最低值
|26,879,410
|28,807,840
|31,000,450
|平均值
|31,730,650
|35,749,810
|37,793,980
|中位數
|31,570,000
|36,223,620
|38,648,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.66
|11.34
|15.55
|13.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,261,117
|37,003,082
|29,391,183
|27,072,342
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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