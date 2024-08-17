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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至9.02元，預估目標價為270元

鉅亨網新聞中心 2024-08-17 08:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對美利達(9914-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.13元下修至9.02元，其中最高估值11.64元，最低估值8.33元，預估目標價為270元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值11.64(11.64)12.7215.24
最低值8.33(8.33)10.512.74
平均值9.14(9.2)12.0213.94
中位數9.02(9.13)12.3613.92

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值34,677,00038,976,00040,897,000
最低值26,879,41028,807,84031,000,450
平均值31,730,65035,749,81037,793,980
中位數31,570,00036,223,62038,648,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.6611.3415.5513.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		27,261,11737,003,08229,391,18327,072,342

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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