全球央行年會召開在即、Fed官員同時發表密集談話 哪些關鍵訊息須留意？

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-19 10:10

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全球各地央行總裁、決策官員與經濟學家將在周四 (22 日) 齊聚一年一度的傑克森洞全球央行年會，市場普遍認為聯準會 (Fed) 主席鮑爾周五 (23 日) 演說將為下月降息鋪路。

根據年會議程，鮑爾將在美東時間周五上午 10 點 (台灣時間晚間 10 點) 發表主題演講，但之後沒有問答環節。英國央行 (BoE) 也宣布總裁貝利同日下午 3 點發表午餐演講，歐洲央行首席經濟學家菲利普萊恩則將參加周六 (24 日) 會議小組討論。

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除鮑爾主題演講外，其餘演講後都會有問答環節。

與此同時，Fed 最新日程表也顯示官員將開始密集發表談話，理事沃勒在美東當地時間周一 (19 日) 將為一場研討會開幕致詞，擁有今年 FOMC 投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克也將在周三 (21 日) 發言，7 月 FOMC 會議紀要隔天也將發布。

華爾街投行高盛 (GS-US) 指出，市場可能會從今年年會中收到「降息信心」和「數據依賴」的訊號，鮑爾發出的訊息料將跟他過去幾週所說相近，也就是 Fed 現在接近降息，但寬鬆程度將取決於即將到來的數據。

高盛經濟學家預測，Fed 將從 9 月開始連續三次降息 1 碼 (25 個基點)，並認為市場在 7 月就業數據弱於預期後，對 9 月降息 2 碼的定價過於超前。市場可能聽到更多如 8 月初的發言，也就是 Fed 的工作不是對單點數據做出反應，關鍵數據包括個人消費支出(PCE) 跟 8 月非農就業數據將在傑克森洞年會後不久發布，可能會強調等待這些數據出來後，再決定需要多大的寬鬆程度。

市場也可能聽到一些保證，若經濟出現更嚴重的下行，Fed 準備迅速採取行動。綜合來看，這項資訊應允許風險情緒繼續恢復，隨著過去一周整體積極的活動和通膨數據，收益率略有上升。

此外，高盛認為關鍵訊息還包括今年會議主題的討論，今年主題是「重新評估貨幣政策的有效性和傳導機制」，該主題在最近的升息周期中一直是個重要話題，有許多可能的研究領域。

一些最近的研究聚焦於不同抵押貸款市場結構的影響、不平等、日益增加的公共債務、線上銀行業務的普及，以及對新興市場的特別考慮。

一般來說，年會主題決定了政策制定者小組討論的方向，但鮑爾的主題演說更側重於當前的政策議題，鮑爾近來談到他在年會演說時稱不必與會議主題有任何關係。