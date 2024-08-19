民主黨全國代表大會登場 賀錦麗迎硬仗 親巴團體將舉行反以示威

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-19 07:31

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美國社會在以色列問題上的撕裂還在不斷發展，這也給今年總統大選帶來極大挑戰，而這一矛盾可能在周一（19 日）登場的民主黨全國黨代表大會期間達到頂峰。

親巴勒斯坦團體預告，本周將在芝加哥埃森哲大廈外舉行抗議活動，要求關閉民主黨全國委員會，以支持加薩民眾，他們還譴責副總統賀錦麗支持以色列入侵加薩。

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埃森哲大廈是以色列領事館所在地，距民主黨全國代表大會活動地點僅 3 公里左右。

美國巴勒斯坦社區網絡主席 Hatem Abudayyeh 指出，本周的抗議活動吸引了廣泛且不同背景的人群，包括老人、兒童，以及擁有各類移民身份的群體。

上月民主黨底特律造勢活動上，有民眾對著台上的賀錦麗高呼：「絕不會投票支持種族滅絕！」賀錦麗當時嚴厲回應稱，如果希望共和黨總統候選人川普勝選的話，他們可以繼續這樣胡鬧下去。

本周一到本周四，民主黨將舉行全國黨代表大會，現任美國總統拜登、賀錦麗及其競選搭檔都將在大會上發表演說。

民主全國黨代表大會期間大約會有 5 萬人前往芝加哥，這意味著任何敏感事件，都可能成為失控與騷亂的導火線。芝加哥警方已經對 2,500 名警員進行強化培訓，並從外市借調約 500 名警力。

美國芝加哥警察局局長 Larry Snelling 表示，絕不會允許有心人士趁此破壞芝加哥的安全，一旦當地發生破壞行為，警方會立刻干預。