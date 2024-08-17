市場絕無僅有！美法官下禁令 純體育串流服務Venu Sports暫緩推出

鉅亨網編譯許家華 2024-08-17 12:26

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迪士尼 (DIS-US)、福斯、華納兄弟探索(WBD-US) 三大媒體巨頭本欲合力推出體育串流服務 Venu Sports，卻遭美國紐約地院法官 Margaret Garnett 周五(16 日) 以反壟斷為由，發布了禁令。

今年 2 月，競爭對手 FuboTV (FUBO-US) 狀告法院，主張該交易阻礙競爭並提高消費者價格，有壟斷之虞。

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這三大媒體巨頭本計劃今年秋季推出 Venu Sports 體育串流服務，將數千場現場職業和大學體育賽事整合到單一應用程式 (app) 中。

美國地院法官 Margaret Garnett 在裁定中寫道：「如果允許這三家合資推出 (該服務)，對於想花錢看多個體育直播頻道，但不想看其他娛樂頻道的消費者來說，這將是市場上唯一選擇。」

Garnett 提及，Venu 的媒體合作夥伴對體育賽事的轉播權可行使「近乎壟斷的控制」，杜絕競爭對手浮現。她補充，該合資公司彼此「明確同意，至少未來 3 年內完全避免支持類似 Venu 的另一個平台。」

根據 Fubo 說法，由於提供其內容的媒體公司迫使它也得播放「消費者很少觀看且不需要的非體育網絡」，因此無法像這三大媒體巨頭推出純體育串流服務。

「去年全年我們確實受到損害，股價尚未恢復到 Venu 服務宣布之前的水準。」Fubo 執行長 David Gandler 說。

但三大媒體巨頭以聲明反對 Fubo 的說法，並將對法院的裁定提出上訴。

「Venu Sports 是一個有利於競爭的選項，旨在提供觀眾現有選擇中缺乏的服務，以增強消費者的選擇。」他們說。

Emarketer 分析師 Daniel Konstantinovic 表示，如果 Venu 被迫在 NFL 職業橄欖球賽季後期推出，可能會失去潛在消費者。

職業運動轉播權的成本持續上升，因為這類比賽吸引大量觀眾與渴望接觸這類觀眾的廣告商。例如，美國職業籃球聯賽 NBA 未來 11 年的轉播契約總值高達 770 億美元。

媒體公司支付這筆費用的方法之一就是吸引新觀眾，例如那些拋棄傳統電視，轉向串流媒體服務的觀眾。

Parrot Analytics 高級娛樂行業策略師 Brandon Katz 表示：「為了與 Netflix (NFLX-US) 競爭，各種戰略捆綁、各種跨公司合作等將變得越來越必要。」他指出，傳統媒體迫切希望創造替代品，來彌補付費電視訂閱方案收入下降造成的損失，因此必須在充滿挑戰的串流媒體環境中，設法降低成本和觀眾流失率。

Garnett 法官表示，若不裁定禁令，Fubo 已明確表明公司面臨訂戶流失且隨後恐破產、退市和業務崩潰的情形。