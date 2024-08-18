本週操盤筆記：FOMC會議紀要、鮑爾傑克森洞全球央行年會演說及各國PMI初值

鉅亨網新聞中心 2024-08-18 21:50

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未來一星期經濟數據較少，但央行和貨幣政策消息較多。各國 PMI 初值是下週經濟亮點，主要大事則是週三 (21 日) 公布的聯準會 (Fed) 最新會議記錄及主席鮑爾週五 (23 日) 在傑克森洞央行年會上的演說。此外，南韓、泰國和印尼等國央行本週也將舉行利率會議，預料將持續按兵不動，但儘管如此，市場仍將從這些會議中尋找何時可能開始降息的線索。

本週操盤筆記 (0819-0823)

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1. FOMC 會議紀要

有關 Fed 是否會在 9 月降息的更多訊號，市場將從週三出爐的 7 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要，以及傑克森洞年會上瞭解 Fed 想法。美國 7 月 CPI 反映通膨壓力有所緩解，Fed 即將降息的預期進而獲得強化。

FOMC 會議記要內容料將呈現溫和基調，並強化 9 月降息預期。目前，利率市場已消化 Fed 將在 9 月前降息 1 碼，以及年底時將累積降息 94 個基點的預期。

2. 鮑爾演說

自週四 (22 日) 起一連三天，來自世界各地的央行總裁、學者和經濟學家將齊聚懷俄明州傑克森洞，但日本央行 (BOJ) 總裁植田和男不會出席，因他將在週五參加於東京舉行的特別會議，討論上個月做出的升息的決定。

今年全球央行年會由堪薩斯聯準銀行主辦，主題為「重新評估貨幣政策的有效性和傳導性」，鮑爾將在當地時間週五上午 10 時 (台灣時間晚間 10 時) 發表主題演說，此番談話料將為 9 月降息行動奠定基礎。

但由於市場已對 Fed 降息充分定價，因此焦點將集中在 9 月及之後的降息幅度，且近期數據顯示美國通膨正接近 2% 目標，強勁的消費者支出表現持續緩解硬著陸風險，目前恐不需要過度激進的寬鬆政策，鮑爾或將在演說中淡化 9 月降息兩碼的預期。

3. 各國 PMI 初值

Fed 會議記錄出爐同一天，歐元區、英國與美國的採購經理人指數 (PMI) 初值也將公布。這些早期經濟訊號也將成為 9 月 Fed 開會前的重要參考數據。美國與歐洲各國央行總裁均熱切期盼 7 月不斷上升的成本壓力不會推高物價，進而威脅到降息的希望。

4. 日本、加拿大與歐元區通膨數據

隨著經濟學家評估歐洲央行 (ECB) 進一步降息可能性，市場將聚焦歐元區通膨數據公布，加拿大、日本、新加坡和馬來西亞也將陸續公布相關數據，其中又以日本跟加拿大最受關注，因 BOJ 上月做出今年第 2 次升息行動，加拿大央行也連兩次降息。