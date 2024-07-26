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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡朋特科技(CRS-US)EPS預估上修至6.1元，預估目標價為125.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 22:16

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對卡朋特科技(CRS-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.88元上修至6.1元，其中最高估值6.68元，最低估值5.6元，預估目標價為125.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.68(6.2)8.5710.198.25
最低值5.6(5.56)6.657.458.25
平均值6.12(5.86)7.428.398.25
中位數6.1(5.88)7.227.548.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值32.95億35.16億36.83億38.37億
最低值28.86億33.07億34.04億38.37億
平均值31.12億34.18億35.70億38.37億
中位數31.23億34.25億36.21億38.37億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.02-4.76-1.011.143.70
營業收入21.80億14.76億18.36億25.50億27.60億

詳細資訊請看美股內頁：
卡朋特科技(CRS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCRS

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