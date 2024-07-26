鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡朋特科技(CRS-US)EPS預估上修至6.1元，預估目標價為125.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 22:16
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對卡朋特科技(CRS-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.88元上修至6.1元，其中最高估值6.68元，最低估值5.6元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.68(6.2)
|8.57
|10.19
|8.25
|最低值
|5.6(5.56)
|6.65
|7.45
|8.25
|平均值
|6.12(5.86)
|7.42
|8.39
|8.25
|中位數
|6.1(5.88)
|7.22
|7.54
|8.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.95億
|35.16億
|36.83億
|38.37億
|最低值
|28.86億
|33.07億
|34.04億
|38.37億
|平均值
|31.12億
|34.18億
|35.70億
|38.37億
|中位數
|31.23億
|34.25億
|36.21億
|38.37億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.02
|-4.76
|-1.01
|1.14
|3.70
|營業收入
|21.80億
|14.76億
|18.36億
|25.50億
|27.60億
詳細資訊請看美股內頁：
卡朋特科技(CRS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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