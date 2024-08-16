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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASI(PBR.A-US)EPS預估下修至2.93元，預估目標價為17.60元

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 22:17


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對PETROLEO BRASI(PBR.A-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.22元下修至2.93元，其中最高估值4.02元，最低估值2.13元，預估目標價為17.60元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.02(4.02)3.643.673.38
最低值2.13(2.13)2.522.793.01
平均值2.94(3.02)3.333.363.19
中位數2.93(3.22)3.393.393.19

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1,004.53億1,005.26億1,034.31億1,002.70億
最低值817.96億785.22億828.32億891.13億
平均值942.50億932.52億963.19億946.92億
中位數958.87億944.59億972.18億946.92億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.560.213.035.593.83
營業收入766.19億527.45億838.87億1,241.66億1,025.04億

詳細資訊請看美股內頁：
PETROLEO BRASI(PBR.A-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPBR.A

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