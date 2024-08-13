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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-0.13元，預估目標價為85.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 08:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.06元下修至-0.13元，其中最高估值0.96元，最低估值-0.48元，預估目標價為85.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值0.96(0.96)7.569.43
最低值-0.48(-0.48)1.922.69
平均值0.06(0.09)4.537.28
中位數-0.13(-0.06)4.498.01

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值50,930,00077,828,68098,092,160
最低值41,980,00051,307,00053,437,080
平均值45,780,02065,487,12079,839,550
中位數44,676,96067,239,00083,243,480

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-2.44.727.42.51
營業收入
(單位：新台幣千元)		29,892,30656,952,27585,604,15861,005,514

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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