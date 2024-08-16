search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 聯發國際(2756)下週(8月23日)除息1.2元，預估參考價77.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 17:05


聯發國際(2756-TW)下週(8月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(8月16日)收盤價78.70元計算，預估參考價為77.5元，息值合計為1.2元，股息殖利率1.52%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

聯發國際(2756-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為經營連鎖餐飲品牌。近5日股價上漲2.75%，櫃買市場加權指數上漲6.3%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/23 78.70 1.2 1.52% 0.0
2024/03/27 86.8 2.5 2.88% 0.0
2023/03/30 149.0 2.5 1.68% 0.0
2022/09/27 114.0 2.0 1.75% 2.0
2022/03/24 124.0 2.0 1.61% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22349.332.07%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿12.32
加權指數法興(售) 槓桿6.84

延伸閱讀


Empty