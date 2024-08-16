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鉅亨速報

盤後速報 - 夆典(3052)下週(8月23日)除權息0.6元，預估參考價12.75元

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 17:05


夆典(3052-TW)下週(8月23日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利0.2元，合計股利0.6元。

以今日(8月16日)收盤價13.40元計算，預估參考價為12.75元，權息值合計為0.65元，股息殖利率2.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

夆典(3052-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為營建工程。機電、儀電工程。電子零組件之銷售、光電產品之製造及銷售。近5日股價上漲3.1%，集中市場加權指數上漲4.91%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/23 13.40 0.4 2.99% 0.2
2023/08/28 12.4 0.4 3.23% 0.2
2022/09/29 10.05 0.2522 2.51% 0.0
2021/08/27 11.9 0.8 6.72% 0.0
2020/09/02 12.4 0.5056 4.08% 0.0

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