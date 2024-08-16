盤後速報 - 夆典(3052)下週(8月23日)除權息0.6元，預估參考價12.75元
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 17:05
夆典(3052-TW)下週(8月23日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利0.2元，合計股利0.6元。
以今日(8月16日)收盤價13.40元計算，預估參考價為12.75元，權息值合計為0.65元，股息殖利率2.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
夆典(3052-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為營建工程。機電、儀電工程。電子零組件之銷售、光電產品之製造及銷售。近5日股價上漲3.1%，集中市場加權指數上漲4.91%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/23
|13.40
|0.4
|2.99%
|0.2
|2023/08/28
|12.4
|0.4
|3.23%
|0.2
|2022/09/29
|10.05
|0.2522
|2.51%
|0.0
|2021/08/27
|11.9
|0.8
|6.72%
|0.0
|2020/09/02
|12.4
|0.5056
|4.08%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 夆典(3052)大漲7.17%，報14.2元
- 【量大強漲股整理】台股震盪加劇，把握哪【四大關鍵】，挖掘潛力股?
- 盤中速報 - 夆典(3052)大跌7.69%，報12.6元
- 夆典7月營收1.92億元年減11.94% 1—7月達16.36億元
上一篇
下一篇