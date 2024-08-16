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鉅亨速報

盤後速報 - 大洋(1321)下週(8月23日)除息0.4元，預估參考價41.25元

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 17:05


大洋(1321-TW)下週(8月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。

以今日(8月16日)收盤價41.65元計算，預估參考價為41.25元，息值合計為0.4元，股息殖利率0.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

大洋(1321-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為塑膠原料之製造及銷售。塑膠製品之製造及銷售。塑膠工業附帶原料之製造及銷售。近5日股價上漲13.62%，集中市場加權指數上漲4.91%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/23 41.65 0.4 0.96% 0.0
2022/08/25 37.5 0.7 1.87% 0.0
2021/08/26 34.8 1.0 2.87% 0.0
2007/07/27 31.049999 0.2 0.64% 0.0
2006/07/27 17.15 0.6 3.5% 0.4

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