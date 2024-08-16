盤後速報 - 大洋(1321)下週(8月23日)除息0.4元，預估參考價41.25元
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 17:05
大洋(1321-TW)下週(8月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。
以今日(8月16日)收盤價41.65元計算，預估參考價為41.25元，息值合計為0.4元，股息殖利率0.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
大洋(1321-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為塑膠原料之製造及銷售。塑膠製品之製造及銷售。塑膠工業附帶原料之製造及銷售。近5日股價上漲13.62%，集中市場加權指數上漲4.91%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/23
|41.65
|0.4
|0.96%
|0.0
|2022/08/25
|37.5
|0.7
|1.87%
|0.0
|2021/08/26
|34.8
|1.0
|2.87%
|0.0
|2007/07/27
|31.049999
|0.2
|0.64%
|0.0
|2006/07/27
|17.15
|0.6
|3.5%
|0.4
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