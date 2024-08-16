鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amcor PlcAMCR-US的目標價調升至10.3元，幅度約3%
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 12:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Amcor Plc(AMCR-US)提出目標價估值：中位數由10元上修至10.3元，調升幅度3%。其中最高估值11.1元，最低估值8.5元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Amcor Plc評價：積極樂觀5位、保持中立6位、保守悲觀2位。
Amcor Plc今(16日)收盤價為10.85元。近5日股價上漲3%，標普指數上漲4.21%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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