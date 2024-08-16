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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Legend Biotech Corp - ADR(LEGN-US)EPS預估上修至-0.8元，預估目標價為82.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 10:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Legend Biotech Corp - ADR(LEGN-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.81元上修至-0.8元，其中最高估值-0.53元，最低估值-1.72元，預估目標價為82.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.53(-0.53)0.382.041.62
最低值-1.72(-1.72)-1.45-0.170.63
平均值-0.96(-0.97)-0.520.61.05
中位數-0.8(-0.81)-0.520.251.11

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.39億12.23億21.76億24.40億
最低值4.64億8.41億11.04億16.44億
平均值5.75億10.30億15.73億19.96億
中位數5.84億10.20億15.63億20.91億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.01-2.56-2.86-2.80-2.94
營業收入5,726萬7,568萬6,883萬1.17億2.85億

詳細資訊請看美股內頁：
Legend Biotech Corp - ADR(LEGN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLEGN

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