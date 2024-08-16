鉅亨速報 - Factset 最新調查：Legend Biotech Corp - ADR(LEGN-US)EPS預估上修至-0.8元，預估目標價為82.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 10:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Legend Biotech Corp - ADR(LEGN-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.81元上修至-0.8元，其中最高估值-0.53元，最低估值-1.72元，預估目標價為82.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.53(-0.53)
|0.38
|2.04
|1.62
|最低值
|-1.72(-1.72)
|-1.45
|-0.17
|0.63
|平均值
|-0.96(-0.97)
|-0.52
|0.6
|1.05
|中位數
|-0.8(-0.81)
|-0.52
|0.25
|1.11
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.39億
|12.23億
|21.76億
|24.40億
|最低值
|4.64億
|8.41億
|11.04億
|16.44億
|平均值
|5.75億
|10.30億
|15.73億
|19.96億
|中位數
|5.84億
|10.20億
|15.63億
|20.91億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.01
|-2.56
|-2.86
|-2.80
|-2.94
|營業收入
|5,726萬
|7,568萬
|6,883萬
|1.17億
|2.85億
詳細資訊請看美股內頁：
Legend Biotech Corp - ADR(LEGN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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