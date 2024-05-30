富比世日本富豪榜出爐！Uniqlo柳井正再奪冠 孫正義靠安謀升至第二名

鉅亨網新聞中心 2024-05-30 14:56

根據富比世雜誌 2024 年日本富豪排行榜，擁有 UNIQLO、GU 等品牌的迅銷集團董事長柳井正再度蟬聯榜首，身家約 380 億美元，軟銀創辦人孫正義升到第二且是身家漲幅最大的富豪，資產估計達 270 億美元，擠下原本排名第三、自動化設備大廠 Keyence 創辦人瀧崎武滿，身家 216 億美元。

今年榜單上共有 16 位富豪的財富比去年有所增加，其中孫正義年增 29%，也就是大約 61 億美元，柳井正則年增 7%，或 26 億美元，瀧崎武滿則較一年前減少 16 億美元。

富比世表示，去年共有 56 起與日元貶值相關的企業破產，年增高達 1.5 倍，但日本最富有的一批人似乎未受影響，日本前 50 大富豪總資產將從 2023 年約 1920 億美元增加 4% 至 2 約 2,000 億美元，日經指數的飆升部分抵消日元疲軟導致的資產下跌。然而，50 大富豪中，有一半以上身家下降，只有 16 位富豪資產增加。

排名第四的則是啤酒飲料巨企三得利負責人佐治信忠，身家為 93 億美元的財富，但他與家族共有的財富也減少 10 億美元。

受日本重振半導體產業的雄心提振，關家一馬家族以 74 億美元財富躋身第五名的位置，主要得益於半導體精密加工設備商迪思科 (Disco) 上漲近三倍的股價，使得家族財富成長近 150%，是今年榜單上按百分比計身家漲幅最大的上榜者。

但整體來說，逾半上榜者財富縮水，富比世指出，日本前 50 大富豪中有一半身家減少，僅 16 位富豪資產增加。

此外，今年共有 5 位新人上榜，以自行車零組件製造商 Shimano 董事長島野容三居首，以 24 億美元左右的財富排名第 20 位，其他四位則分別是折扣連鎖超市 Trial Holdings 創辦人兼董事長永田久男、支付服務和串流媒體 U-Next 的宇野康秀、日本最大烏龍面餐廳東利多創辦人粟田貴也，以及中小企業交易撮合商 M&A Research Institute 的佐上峻作，他也是今年最年輕的上榜者。

去年上榜者中有 6 人在今年落榜，包括和佐見勝，他的物流公司 AZ-COM 丸和控股對一家競爭對手發起惡意收購，唯一重返榜單的是飯店經營商 APA 集團的元谷外志雄，該集團正受益於疫後遊客大量湧入。