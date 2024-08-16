揚秦將開千坪北區第二物流倉庫 年底前啟用

連鎖餐飲集團揚秦 (2755-TW) 前 7 月營收年增 15.93% 至 14.06 億元，創同期新高後，揚秦表示，將於桃園市龍潭區成立北區第二物流倉庫，占地逾 1000 坪，可擴增商品儲運和配送效率，預計於今年底前啟用。