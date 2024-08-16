揚秦將開千坪北區第二物流倉庫 年底前啟用
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-16 10:40
連鎖餐飲集團揚秦 (2755-TW) 前 7 月營收年增 15.93% 至 14.06 億元，創同期新高後，揚秦表示，將於桃園市龍潭區成立北區第二物流倉庫，占地逾 1000 坪，可擴增商品儲運和配送效率，預計於今年底前啟用。
揚秦總經理林麗玲表示，隨著揚秦多品牌經營、門市店數持續增多，為因應未來營運規劃，將於桃園市龍潭區成立北區第二物流倉庫，占地逾 1000 坪，年底前啟用。
而揚秦自創火鍋品牌「涮金鍋」也開始展店腳步，第三家門市將開在桃園市楊梅區，門市空間約 140 坪，預計 9 月下旬開幕。
截至目前，揚秦旗下早餐輕食品牌「麥味登」總店數達 867 家，「炸雞大獅」海內外店數 112 家，「REAL 真 ‧Cafe‧Bread」店數 5 家，「涮金鍋」店數 2 家。
受惠於餐飲產業進入暑期旺季，麥味登門市平日早午餐來客和客單價同步提升， 7 月營收 2.23 億元，月增 7.10%，年增 16.85%，連續兩月刷新單月新高紀錄，推升前 7 月營收達 14.06 億元，年增 15.93%。
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