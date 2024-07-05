鉅亨速報 - Factset 最新調查：Legend Biotech Corp - ADR(LEGN-US)EPS預估下修至-1.09元，預估目標價為82.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 14:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Legend Biotech Corp - ADR(LEGN-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.07元下修至-1.09元，其中最高估值-0.7元，最低估值-1.92元，預估目標價為82.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.7(-0.7)
|0.6
|2.21
|1.88
|最低值
|-1.92(-1.92)
|-1.53
|-0.63
|0.79
|平均值
|-1.14(-1.13)
|-0.48
|0.65
|1.36
|中位數
|-1.09(-1.07)
|-0.46
|0.26
|1.38
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.44億
|13.58億
|21.76億
|24.54億
|最低值
|4.43億
|8.41億
|11.04億
|17.51億
|平均值
|5.44億
|10.40億
|15.82億
|21.50億
|中位數
|5.34億
|10.47億
|15.90億
|21.79億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|-2.56
|-2.86
|-2.80
|-2.94
|營業收入
|5,726萬
|7,568萬
|6,883萬
|1.17億
|2.85億
詳細資訊請看美股內頁：
Legend Biotech Corp - ADR(LEGN-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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