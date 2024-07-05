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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Legend Biotech Corp - ADR(LEGN-US)EPS預估下修至-1.09元，預估目標價為82.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 14:15

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Legend Biotech Corp - ADR(LEGN-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.07元下修至-1.09元，其中最高估值-0.7元，最低估值-1.92元，預估目標價為82.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.7(-0.7)0.62.211.88
最低值-1.92(-1.92)-1.53-0.630.79
平均值-1.14(-1.13)-0.480.651.36
中位數-1.09(-1.07)-0.460.261.38

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.44億13.58億21.76億24.54億
最低值4.43億8.41億11.04億17.51億
平均值5.44億10.40億15.82億21.50億
中位數5.34億10.47億15.90億21.79億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS---2.56-2.86-2.80-2.94
營業收入5,726萬7,568萬6,883萬1.17億2.85億

詳細資訊請看美股內頁：
Legend Biotech Corp - ADR(LEGN-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSLEGN

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