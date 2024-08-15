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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估下修至38.03元，預估目標價為693元

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 08:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對群聯(8299-TW)做出2024年EPS預估：中位數由38.73元下修至38.03元，其中最高估值41.44元，最低估值34.5元，預估目標價為693元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值41.44(42.26)59.4861.82
最低值34.5(34.5)34.5544.49
平均值38.03(38.69)43.652.44
中位數38.03(38.73)40.0751.01

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值75,993,00094,500,070116,654,520
最低值63,150,50067,216,00073,844,790
平均值68,424,91076,088,42092,242,100
中位數69,009,00069,433,00086,227,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS18.4827.7141.3444.14
營業收入
(單位：新台幣千元)		48,221,63060,256,14262,557,19248,496,522

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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