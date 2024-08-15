鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估下修至38.03元，預估目標價為693元
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對群聯(8299-TW)做出2024年EPS預估：中位數由38.73元下修至38.03元，其中最高估值41.44元，最低估值34.5元，預估目標價為693元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|41.44(42.26)
|59.48
|61.82
|最低值
|34.5(34.5)
|34.55
|44.49
|平均值
|38.03(38.69)
|43.6
|52.44
|中位數
|38.03(38.73)
|40.07
|51.01
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|75,993,000
|94,500,070
|116,654,520
|最低值
|63,150,500
|67,216,000
|73,844,790
|平均值
|68,424,910
|76,088,420
|92,242,100
|中位數
|69,009,000
|69,433,000
|86,227,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|18.48
|27.71
|41.34
|44.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|48,221,630
|60,256,142
|62,557,192
|48,496,522
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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