華爾街大老看好中國資產 今年Q2紛紛加碼中概股ADR

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-16 10:29

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中國 A 股三大指數今 (16) 日開盤上漲，朝連兩日漲勢邁進，香港股市開高逾 1%，而最新數據也顯示海外機構正在加碼中概股。

避險基金巨頭 David Tepper 持有的中國企業股份仍然穩定，根據 David Tepper 的 Appaloosa 管理公司週三 (14 日) 報告，雖然減持阿里巴巴(BABA-US) 、拼多多 (PDD-US) 與百度 (BIDU-US) ，但增持京東 (JD-US) 與貝殼 (BEKE-US) 。

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雖然 Appaloosa 減持約 7% 的阿里巴巴股份，但仍是其最大的持股，占其 62 億美元股票投資組合的 12%。

Tepper 還調整對其他中國公司的投資，增持京東、貝殼和兩家中國交易所交易基金的股份，中國股票和 ETF 占其基金股票投資組合的 26%。。

高瓴旗下獨立且專注於二級市場投資的 HHLR Advisors 也公布今年第二季的美股持倉情況，大幅增持阿里巴巴 524 萬股，使其一舉躍升至第三大持股，佔整體持股比例 9.55%，今年首季占比僅 0.23%。

儘管 HHLR Advisors 在今年第二季減持拼多多 290 萬股，但拼多多仍為其頭號持股，減持貝殼逾 600 萬股，但貝殼仍為第四大持股。今年首季被 HHLR Advisors 減持的百度和滿幫，更在今年第二季遭出清。