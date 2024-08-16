華爾街大老看好中國資產 今年Q2紛紛加碼中概股ADR
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-16 10:29
中國 A 股三大指數今 (16) 日開盤上漲，朝連兩日漲勢邁進，香港股市開高逾 1%，而最新數據也顯示海外機構正在加碼中概股。
避險基金巨頭 David Tepper 持有的中國企業股份仍然穩定，根據 David Tepper 的 Appaloosa 管理公司週三 (14 日) 報告，雖然減持阿里巴巴(BABA-US) 、拼多多 (PDD-US) 與百度 (BIDU-US) ，但增持京東 (JD-US) 與貝殼 (BEKE-US) 。
雖然 Appaloosa 減持約 7% 的阿里巴巴股份，但仍是其最大的持股，占其 62 億美元股票投資組合的 12%。
Tepper 還調整對其他中國公司的投資，增持京東、貝殼和兩家中國交易所交易基金的股份，中國股票和 ETF 占其基金股票投資組合的 26%。。
高瓴旗下獨立且專注於二級市場投資的 HHLR Advisors 也公布今年第二季的美股持倉情況，大幅增持阿里巴巴 524 萬股，使其一舉躍升至第三大持股，佔整體持股比例 9.55%，今年首季占比僅 0.23%。
HHLR Advisors 還大舉增持唯品會 (VIPS-US) 1461 萬股、網易 (NTES-US) 、攜程網 (CTRP-US) 等中概股，對富途控股 (FUTU-US) 的增持也排名榜單前五位，其中攜程今年第二季股價表現亮眼，最高漲幅接近 30%。
儘管 HHLR Advisors 在今年第二季減持拼多多 290 萬股，但拼多多仍為其頭號持股，減持貝殼逾 600 萬股，但貝殼仍為第四大持股。今年首季被 HHLR Advisors 減持的百度和滿幫，更在今年第二季遭出清。
此外，電影《大賣空》原型 Michael Burry 旗下 Scion 資產管理公司今年第二季增持阿里巴巴 3 萬股、百度 3.5 萬股，削減京東 30% 持股至 25 萬股，阿里巴巴仍是最大持股，佔比為 21%。截至今年第二季，Scion 資產管理持股市值為 5250 萬美元，較今年首季腰斬。
- 意想不到的避險神器，追成長也追降波動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇