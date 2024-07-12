鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估上修至4.61元，預估目標價為160.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.53元上修至4.61元，其中最高估值5.23元，最低估值4.2元，預估目標價為160.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.23(5.23)
|7.39
|7.53
|7.42
|最低值
|4.2(3.79)
|4.54
|4.99
|5.09
|平均值
|4.68(4.57)
|6
|6.18
|6.39
|中位數
|4.61(4.53)
|6
|6.22
|6.65
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.22億
|9.76億
|9.74億
|8.80億
|最低值
|6.43億
|7.59億
|7.80億
|8.62億
|平均值
|6.82億
|8.60億
|8.69億
|8.71億
|中位數
|6.95億
|8.63億
|8.76億
|8.71億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.03
|4.60
|3.63
|3.63
|營業收入
|4.99億
|6.16億
|6.03億
|6.06億
詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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