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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估上修至4.61元，預估目標價為160.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:16

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.53元上修至4.61元，其中最高估值5.23元，最低估值4.2元，預估目標價為160.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.23(5.23)7.397.537.42
最低值4.2(3.79)4.544.995.09
平均值4.68(4.57)66.186.39
中位數4.61(4.53)66.226.65

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.22億9.76億9.74億8.80億
最低值6.43億7.59億7.80億8.62億
平均值6.82億8.60億8.69億8.71億
中位數6.95億8.63億8.76億8.71億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS3.034.603.633.63
營業收入4.99億6.16億6.03億6.06億

詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRGLD

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