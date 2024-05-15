遠東銀估今年NII成長4-6% 看好外幣利差大 衝刺海外放款
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-15 19:39
遠東銀行 (2845-TW) 今 (15) 日舉行法人說明會，會中公布第一季財報，由於外幣利差空間仍相當大，將持續擴大承作海外放款業務，遠東銀主管表示，預估今年淨利息收入 (NII) 將有個位數成長，目標約 4-6% 左右，同時看好數位銀行 Bankee 將有更多創新的突破，也是今年存款增加來源的主力。
遠東銀行今天法說會由發言人暨執行副總經理林建忠及財務副總經理周心華共同主持。今年第一季淨收益為 33 億元，年增 8.6%，稅後純益 12.41 億元，年增 46.2%，每股純益 0.31 元，每股淨值 14.87 元，
今年第一季，遠東銀存放款利差 (spread) 為 1.14%，較去年同期下滑 24 個百分點；淨利差 (NIM) 為 0.76%，較去年同期下滑 20 個百分點。
截至今年第一季底，遠東銀的逾期放款比率降至 0.09%，低於同業平均 0.16%；逾放備抵呆帳覆蓋率上升至 1386%，高於同業平均 822%；放款覆蓋率 1.29%，持平上季，低於同業平均 1.35%。
遠東銀過去飽受呆帳提存衝擊，不過，今年第一季呆帳收回 2 億元，且沒有新的壞帳發生，林建忠透露，在消金業務方面，回收金額大約都是 7、8000 萬，這是很穩定的數字，法金較大案則為新竹建經；至於港行方面，先前有一家紙業公司倒閉，經過資產清算，也有小部分的回收。
林建忠進一步指出，事實上，去年就已多次提及，「呆帳該回收的差不多都已收回了」，剩餘的多在國外，因此，催收過程需要多花一些時間，預期接下來不會有更大的收回金額可期待。
金管會上月已經同意遠東銀申設新加坡辦事處升格分行，外界關切目前進度如何，林建忠坦言，從同業日前送件的情況來觀察，當地金融監理機關核准的時間可能需要久一點，他認為與新加坡金融業發展有關，先前已經吸收很多香港過去的資金，接下來可能需要再前往當地拜訪，希望審核速度可以加快。
港行營運方面，林建忠表示，前幾年遭遇 COVID-19 疫情，營運有受到一些傷害，但現在體質都已恢復了，並重振之前的規模，希望放款「把量做起來」，目前來看，承作外幣獲利仍較為顯著。
林建忠舉例說明，假設聯準會利率維持在 5.5%，銀行吸收存款大約落在 3-4%，放款則會再往上加碼，整體來看，外幣利差仍有 2-4% 的空間，比台幣業務好很多，雖然台幣存款利率已經升上去了，但在放款業務上，大家為了爭取好公司，一年期利率甚至下殺至 1.8%、1.9%，2% 以下還是一大堆，「殺得一塌糊塗」，根本沒有什麼利差可言，因此，未來還是會往海外放款去做發展。
展望今年，遠東銀強調，將會持續增加淨收益，首先是提升放款利差方面，將從高利差國內放款及海外放款著手，其次，增加財管手續費收入，將會精準掌握市場趨勢，擴大財管資產規模，第三則是穩健金融交易獲利貢獻。此外，在降低風險成本方面，遠東銀將會審慎評估全球經濟與市場風險，嚴控海外放款及不動產放款之目標市場信用風險。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇