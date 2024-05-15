遠東銀估今年NII成長4-6% 看好外幣利差大 衝刺海外放款

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-15 19:39

遠東銀行 (2845-TW) 今 (15) 日舉行法人說明會，會中公布第一季財報，由於外幣利差空間仍相當大，將持續擴大承作海外放款業務，遠東銀主管表示，預估今年淨利息收入 (NII) 將有個位數成長，目標約 4-6% 左右，同時看好數位銀行 Bankee 將有更多創新的突破，也是今年存款增加來源的主力。

遠東銀行今天法說會由發言人暨執行副總經理林建忠及財務副總經理周心華共同主持。今年第一季淨收益為 33 億元，年增 8.6%，稅後純益 12.41 億元，年增 46.2%，每股純益 0.31 元，每股淨值 14.87 元，

今年第一季，遠東銀存放款利差 (spread) 為 1.14%，較去年同期下滑 24 個百分點；淨利差 (NIM) 為 0.76%，較去年同期下滑 20 個百分點。

截至今年第一季底，遠東銀的逾期放款比率降至 0.09%，低於同業平均 0.16%；逾放備抵呆帳覆蓋率上升至 1386%，高於同業平均 822%；放款覆蓋率 1.29%，持平上季，低於同業平均 1.35%。

遠東銀過去飽受呆帳提存衝擊，不過，今年第一季呆帳收回 2 億元，且沒有新的壞帳發生，林建忠透露，在消金業務方面，回收金額大約都是 7、8000 萬，這是很穩定的數字，法金較大案則為新竹建經；至於港行方面，先前有一家紙業公司倒閉，經過資產清算，也有小部分的回收。

林建忠進一步指出，事實上，去年就已多次提及，「呆帳該回收的差不多都已收回了」，剩餘的多在國外，因此，催收過程需要多花一些時間，預期接下來不會有更大的收回金額可期待。

金管會上月已經同意遠東銀申設新加坡辦事處升格分行，外界關切目前進度如何，林建忠坦言，從同業日前送件的情況來觀察，當地金融監理機關核准的時間可能需要久一點，他認為與新加坡金融業發展有關，先前已經吸收很多香港過去的資金，接下來可能需要再前往當地拜訪，希望審核速度可以加快。

港行營運方面，林建忠表示，前幾年遭遇 COVID-19 疫情，營運有受到一些傷害，但現在體質都已恢復了，並重振之前的規模，希望放款「把量做起來」，目前來看，承作外幣獲利仍較為顯著。