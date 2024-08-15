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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：先進PGR-US的目標價調升至252元，幅度約3.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 18:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對先進(PGR-US)提出目標價估值：中位數由243元上修至252元，調升幅度3.7%。其中最高估值294元，最低估值197元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予先進評價：積極樂觀15位、保持中立8位、保守悲觀0位。

先進今(15日)收盤價為234.34元。近5日股價上漲3.7%，標普指數上漲4.92%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PGR市場預估目標價

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