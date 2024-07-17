鉅亨速報 - Factset 最新調查：先進(PGR-US)EPS預估上修至11.5元，預估目標價為235.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 06:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對先進(PGR-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.11元上修至11.5元，其中最高估值12.85元，最低估值10.25元，預估目標價為235.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|12.85(12.09)
|15.15
|14.67
|最低值
|10.25(10.25)
|10.75
|12.31
|平均值
|11.54(11.17)
|12.36
|13.59
|中位數
|11.5(11.11)
|12.2
|13.69
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|759.68億
|892.46億
|1,007.02億
|最低值
|713.64億
|798.34億
|902.17億
|平均值
|734.31億
|841.61億
|936.78億
|中位數
|731.24億
|839.03億
|934.66億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.72
|9.66
|5.66
|1.18
|6.58
|營業收入
|389.98億
|426.38億
|476.77億
|495.86億
|620.82億
詳細資訊請看美股內頁：
先進(PGR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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