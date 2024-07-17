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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：先進(PGR-US)EPS預估上修至11.5元，預估目標價為235.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 06:15

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對先進(PGR-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.11元上修至11.5元，其中最高估值12.85元，最低估值10.25元，預估目標價為235.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值12.85(12.09)15.1514.67
最低值10.25(10.25)10.7512.31
平均值11.54(11.17)12.3613.59
中位數11.5(11.11)12.213.69

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值759.68億892.46億1,007.02億
最低值713.64億798.34億902.17億
平均值734.31億841.61億936.78億
中位數731.24億839.03億934.66億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.729.665.661.186.58
營業收入389.98億426.38億476.77億495.86億620.82億

詳細資訊請看美股內頁：
先進(PGR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPGR

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