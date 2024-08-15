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鉅亨速報

盤後速報 - 茂綸(6227)下週(8月22日)除息2.5元，預估參考價71.1元

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:05


茂綸(6227-TW)下週(8月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(8月15日)收盤價73.60元計算，預估參考價為71.1元，息值合計為2.5元，股息殖利率3.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月15日)收盤價做計算，僅提供參考）

茂綸(6227-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為各種視聽器材各種電子電器零件之進出口貿易買賣業務。代理國內外有關廠商經銷代購有關上項產品及進出口業務。倉儲業。近5日股價上漲5.28%，櫃買市場加權指數上漲5%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/22 73.60 2.5 3.4% 0.0
2023/08/24 46.35 4.3 9.28% 0.0
2022/08/25 41.05 3.35 8.16% 0.0
2021/07/27 31.2 1.5 4.81% 0.0
2020/08/26 29.7 1.0 3.37% 0.0

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