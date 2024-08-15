盤後速報 - 茂綸(6227)下週(8月22日)除息2.5元，預估參考價71.1元
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:05
茂綸(6227-TW)下週(8月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(8月15日)收盤價73.60元計算，預估參考價為71.1元，息值合計為2.5元，股息殖利率3.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
茂綸(6227-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為各種視聽器材各種電子電器零件之進出口貿易買賣業務。代理國內外有關廠商經銷代購有關上項產品及進出口業務。倉儲業。近5日股價上漲5.28%，櫃買市場加權指數上漲5%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/22
|73.60
|2.5
|3.4%
|0.0
|2023/08/24
|46.35
|4.3
|9.28%
|0.0
|2022/08/25
|41.05
|3.35
|8.16%
|0.0
|2021/07/27
|31.2
|1.5
|4.81%
|0.0
|2020/08/26
|29.7
|1.0
|3.37%
|0.0
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