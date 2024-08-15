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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.59%，總成交額10.09億

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 10:49


台股今日電子通路業類股表現強勁，15日10:49相關指數上漲2.59%，總成交額10.09億元，大盤占比1.71%。

該產業上漲家數12、下跌家數2、平盤家數1。領漲個股茂綸(6227-TW)15日10:47股價上漲2.3元，報74.1元，漲幅3.2%。

電子通路類指數近5日上漲4.31%，櫃買市場加權指數上漲5%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +4.31% +5.0%
近一月 -10.89% -6.55%
近三月 +1.71% +4.95%
近六月 +5.1% +9.03%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21895.17-0.60%
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