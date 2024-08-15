盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.59%，總成交額10.09億
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 10:49
台股今日電子通路業類股表現強勁，15日10:49相關指數上漲2.59%，總成交額10.09億元，大盤占比1.71%。
該產業上漲家數12、下跌家數2、平盤家數1。領漲個股茂綸(6227-TW)15日10:47股價上漲2.3元，報74.1元，漲幅3.2%。
電子通路類指數近5日上漲4.31%，櫃買市場加權指數上漲5%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+4.31%
|+5.0%
|近一月
|-10.89%
|-6.55%
|近三月
|+1.71%
|+4.95%
|近六月
|+5.1%
|+9.03%
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