盤後速報 - 長虹(5534)下週(8月22日)除息5.5元，預估參考價123.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:05
長虹(5534-TW)下週(8月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.5元。
以今日(8月15日)收盤價129.00元計算，預估參考價為123.5元，息值合計為5.5元，股息殖利率4.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
長虹(5534-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為投資興建國民住宅、工業廠房、廠辦及商業大樓出租出售。近5日股價上漲3.97%，集中市場加權指數上漲3.44%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/22
|129.00
|5.5
|4.26%
|0.0
|2023/08/28
|76.8
|5.5
|7.16%
|0.0
|2022/08/26
|77.9
|4.4096
|5.66%
|0.0
|2021/10/07
|79.3
|5.0
|6.31%
|0.0
|2020/08/28
|90.9
|6.3
|6.93%
|0.0
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