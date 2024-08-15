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鉅亨速報

盤後速報 - 長虹(5534)下週(8月22日)除息5.5元，預估參考價123.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:05


長虹(5534-TW)下週(8月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.5元。

以今日(8月15日)收盤價129.00元計算，預估參考價為123.5元，息值合計為5.5元，股息殖利率4.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月15日)收盤價做計算，僅提供參考）

長虹(5534-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為投資興建國民住宅、工業廠房、廠辦及商業大樓出租出售。近5日股價上漲3.97%，集中市場加權指數上漲3.44%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/22 129.00 5.5 4.26% 0.0
2023/08/28 76.8 5.5 7.16% 0.0
2022/08/26 77.9 4.4096 5.66% 0.0
2021/10/07 79.3 5.0 6.31% 0.0
2020/08/28 90.9 6.3 6.93% 0.0

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長虹129-1.53%

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