盤後速報 - 三豐(5514)下週(8月22日)除權0.5元，預估參考價22.19元
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:05
三豐(5514-TW)下週(8月22日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。
以今日(8月15日)收盤價23.30元計算，預估參考價為22.19元，權值合計為1.11元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
三豐(5514-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租、出售業務。近5日股價上漲5.22%，櫃買市場加權指數上漲5%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/22
|23.30
|0.0
|0.0%
|0.5
|2022/08/25
|19.5
|0.0
|0.0%
|0.4
|2021/09/02
|22.65
|0.0
|0.0%
|0.7
|2021/08/25
|22.45
|0.5
|2.23%
|0.0
|2020/07/16
|20.2
|0.0
|0.0%
|1.0
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