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鉅亨速報

盤後速報 - 三豐(5514)下週(8月22日)除權0.5元，預估參考價22.19元

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:05


三豐(5514-TW)下週(8月22日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。

以今日(8月15日)收盤價23.30元計算，預估參考價為22.19元，權值合計為1.11元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月15日)收盤價做計算，僅提供參考）

三豐(5514-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租、出售業務。近5日股價上漲5.22%，櫃買市場加權指數上漲5%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/22 23.30 0.0 0.0% 0.5
2022/08/25 19.5 0.0 0.0% 0.4
2021/09/02 22.65 0.0 0.0% 0.7
2021/08/25 22.45 0.5 2.23% 0.0
2020/07/16 20.2 0.0 0.0% 1.0

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三豐23.30.43%

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