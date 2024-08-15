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鉅亨速報

盤後速報 - 文曄(3036)下週(8月22日)除息1.8元，預估參考價107.7元

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:05


文曄(3036-TW)下週(8月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

以今日(8月15日)收盤價109.50元計算，預估參考價為107.7元，息值合計為1.8元，股息殖利率1.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月15日)收盤價做計算，僅提供參考）

文曄(3036-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件、成品之加工、製造、研究開發、買賣及進出口業務。電話器材及其零組件之製造、代理國內外廠商有關之報價投標業務。資訊軟體服務、零售與批發業、倉儲業、電信器材批發業。近5日股價上漲10.61%，集中市場加權指數上漲3.44%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/22 109.50 1.79925 1.64% 0.0
2023/08/18 71.4 4.29787 6.02% 0.0
2022/06/20 77.3 5.0149 6.49% 0.0
2021/08/02 62.1 3.2027 0.0% 0.0
2020/08/24 41.8 2.0886 0.0% 0.0

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