盤後速報 - 文曄(3036)下週(8月22日)除息1.8元，預估參考價107.7元
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:05
文曄(3036-TW)下週(8月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
以今日(8月15日)收盤價109.50元計算，預估參考價為107.7元，息值合計為1.8元，股息殖利率1.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
文曄(3036-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件、成品之加工、製造、研究開發、買賣及進出口業務。電話器材及其零組件之製造、代理國內外廠商有關之報價投標業務。資訊軟體服務、零售與批發業、倉儲業、電信器材批發業。近5日股價上漲10.61%，集中市場加權指數上漲3.44%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/22
|109.50
|1.79925
|1.64%
|0.0
|2023/08/18
|71.4
|4.29787
|6.02%
|0.0
|2022/06/20
|77.3
|5.0149
|6.49%
|0.0
|2021/08/02
|62.1
|3.2027
|0.0%
|0.0
|2020/08/24
|41.8
|2.0886
|0.0%
|0.0
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