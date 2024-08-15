盤後速報 - 昱捷(3232)下週(8月22日)除息0.5元，預估參考價28.25元
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:05
昱捷(3232-TW)下週(8月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(8月15日)收盤價28.75元計算，預估參考價為28.25元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
昱捷(3232-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電子材料零售業。電子材料批發業。電子資訊供應服務業。近5日股價上漲18.6%，櫃買市場加權指數上漲5%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/22
|28.75
|0.5
|1.74%
|0.0
|2023/08/17
|23.85
|0.5
|2.1%
|0.0
|2022/08/17
|28.2
|0.5
|1.77%
|0.0
|2021/09/02
|20.85
|0.3
|1.44%
|0.0
|2020/07/27
|17.15
|0.3
|1.75%
|0.0
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