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鉅亨速報

盤後速報 - 昱捷(3232)下週(8月22日)除息0.5元，預估參考價28.25元

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:05


昱捷(3232-TW)下週(8月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(8月15日)收盤價28.75元計算，預估參考價為28.25元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月15日)收盤價做計算，僅提供參考）

昱捷(3232-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電子材料零售業。電子材料批發業。電子資訊供應服務業。近5日股價上漲18.6%，櫃買市場加權指數上漲5%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/22 28.75 0.5 1.74% 0.0
2023/08/17 23.85 0.5 2.1% 0.0
2022/08/17 28.2 0.5 1.77% 0.0
2021/09/02 20.85 0.3 1.44% 0.0
2020/07/27 17.15 0.3 1.75% 0.0

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集中市場加權指數21895.17-0.60%
昱捷28.75-3.04%

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